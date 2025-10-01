Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Rasnianski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Rasnianski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Abiarouscyna, Belarus
Wohnung
Abiarouscyna, Belarus
Fläche 34 m²
Lot 8982. Dedicated apartment in einem blockierten Wohnhaus im Dorf Oberovshchina des Bezirk…
$7,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Rasnianski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen