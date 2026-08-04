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Geschäft 431 m² in Rahatschou, Belarus
Geschäft 431 m²
Rahatschou, Belarus
Fläche 431 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf des GeschäftsgebäudesAnschrift: Gomel region, Rogachevsky district, Rogachev, Sverdl…
$367,500
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