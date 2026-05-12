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Häuser mit Garage in Puchavicki sielski Saviet, Belarus

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Puchavicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Puchavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 53 m²
Zum Verkauf ein zweistöckiges Ferienhaus mit einer Garage im Keller in der Gartenpartnerscha…
$9,000
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Haus in Puchawitschy, Belarus
Haus
Puchawitschy, Belarus
Fläche 87 m²
Gute Lage des Hauses! Baujahr 2020. Das Haus wurde renoviert. Die Vordertür ist Metall. PVC-…
$54,900
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Immobilienangaben in Puchavicki sielski Saviet, Belarus

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