Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Minsk, Belarus
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 8/10
Das geräumige und stilvolle Apartment mit vier Zimmern befindet sich in einem ruhigen Innenh…
$1,400
pro Monat
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Minsk, Belarus
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Stockwerk 4/5
Das geräumige und stilvolle Apartment mit 3 Zimmern befindet sich im Zentrum von Minsk. Die …
$950
pro Monat
