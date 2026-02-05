Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Praudzinski, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Praudzinski, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Praudzinski, Belarus
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/3
Warme und gemütliche 3-Zimmer-Wohnung in einem ruhigen und grünen Dorf Pravdinsky - nur 30 k…
$43,500
