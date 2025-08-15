Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Belarus
  3. Palonkauski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Palonkauski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Palonka, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Palonka, Belarus
Zimmer 3
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/1
Schnäppchen! Eine tolle Option für einen Sommerurlaub, aber Sie können auch für eine dauerha…
$7,800
Immobilienangaben in Palonkauski sielski Saviet, Belarus

