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Gewerbeimmobilien in Pliski sielski Saviet, Belarus

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 2 483 m² in Pliski sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 2 483 m²
Pliski sielski Saviet, Belarus
Fläche 2 483 m²
Multifunktionale Gebäude v. Polevaya, s/s Plissky, r/n. Smolevichsky Gesamtfläche der Gebäu…
$800,000
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Lager 8 404 m² in Pliski sielski Saviet, Belarus
Lager 8 404 m²
Pliski sielski Saviet, Belarus
Fläche 8 404 m²
$2,20M
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