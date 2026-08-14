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Gewerbeimmobilien in Pirahouski sielski Saviet, Belarus

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Gewerbefläche 300 m² in Pirahouski sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 300 m²
Pirahouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 300 m²
Vertragsnummer mit der Agentur 532/1 von 2026-08-11
$485,000
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