Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Pierasadski sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Pierasadski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Lager 1 501 m² in Pierasady, Belarus
Lager 1 501 m²
Pierasady, Belarus
Zimmer 8
Fläche 1 501 m²
Stockwerk 1/2
Ein Lager befindet sich auf einer umzäunten Fläche von 0,2951 Hektar in der landwirtschaftli…
$300,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen