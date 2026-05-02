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Wohneigentum mit Garten kaufen in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Piatryski, Belarus
Haus
Piatryski, Belarus
Fläche 40 m²
Haus zum Verkauf in ag. Petrishki 27 km von MKAD Molodechnen Richtung. Die asphaltierte Stra…
$95,000
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in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 38 m²
In 13 km Entfernung von Minsk, in der Nähe von Zaslavl, in fußläufiger Entfernung vom Stause…
$22,900
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Haus in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 73 m²
Zu verkaufen ist ein sehr warmes Haus für das ganzjährige Leben mit einem Badehaus, einer Ha…
$110,000
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Immobilienangaben in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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