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Wohnimmobilien mit Garage in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus

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häuser
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2 immobilienobjekte total found
in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 38 m²
In 13 km Entfernung von Minsk, in der Nähe von Zaslavl, in fußläufiger Entfernung vom Stause…
$22,900
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Haus in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 73 m²
Zu verkaufen ist ein sehr warmes Haus für das ganzjährige Leben mit einem Badehaus, einer Ha…
$110,000
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Immobilienangaben in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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