  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Piarezyrski sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Piarezyrski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Büro 63 m² in Sedcha, Belarus
Büro 63 m²
Sedcha, Belarus
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/1
We bring to your attention a complex of warehouse and administrative buildings located on a …
$160,000
