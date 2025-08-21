Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Paulavicki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Paulavicki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Paulavicy, Belarus
Haus 2 zimmer
Paulavicy, Belarus
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
Etagenzahl 1
Wir präsentieren ein kapital einstöckiges Haus in der agro-town von Pavlovichi, Kirov Bezirk…
$8,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Paulavicki sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen