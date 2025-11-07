Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Papiarnianski sielski Saviet
  4. Langfristige Vermietung
  5. Lager

Langfristige Miete von Lager in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Lager 600 m² in Aronava Slabada, Belarus
Lager 600 m²
Aronava Slabada, Belarus
Zimmer 3
Fläche 600 m²
Stockwerk 1/1
Wir bieten langfristige Leasing von Lagern mit einer Fläche von 600 bis 2400 Quadratmetern, …
$14,865
pro Monat
