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Langfristige Miete von Geschäfte in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus

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Geschäft 228 m² in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Geschäft 228 m²
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 228 m²
Wir vermieten ein universelles Gebäude mit einer Fläche von 228-375 m2 in der Nähe von MKAD-…
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