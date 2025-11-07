Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Papiarnianski sielski Saviet
  4. Langfristige Vermietung
  5. Büro

Langfristige Miete von Büros in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Büro 700 m² in Cnianka, Belarus
Büro 700 m²
Cnianka, Belarus
Fläche 700 m²
Etagenzahl 3
Zur Miete ein Zimmer von 30-700 m2, 3 Etagen + Keller, mit guten Reparaturen und Möbeln. Nur…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen