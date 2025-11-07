Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Papiarnianski sielski Saviet
  4. Langfristige Vermietung
  5. Produktion

Langfristige Miete von Produktionsanlagen in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus

2 immobilienobjekte total found
Produktion 600 m² in Aronava Slabada, Belarus
Produktion 600 m²
Aronava Slabada, Belarus
Zimmer 3
Fläche 600 m²
Stockwerk 1/1
Wir bieten langfristige Leasing von Lagern mit einer Fläche von 600 bis 2400 Quadratmetern, …
$14,865
pro Monat
Produktion 700 m² in Cnianka, Belarus
Produktion 700 m²
Cnianka, Belarus
Fläche 700 m²
Etagenzahl 3
Zur Miete ein Zimmer von 30-700 m2, 3 Etagen + Keller, mit guten Reparaturen und Möbeln. Nur…
Preis auf Anfrage
