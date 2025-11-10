Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Padlabienski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Padlabienski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Padlabiennie, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Padlabiennie, Belarus
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/2
2-storey panel house built in 1988 for 2 families. The apartment occupies the entire 1st flo…
$52,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Padlabienski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen