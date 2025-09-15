Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Opsauski sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Investition

Anlageimmobilien in Opsauski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Investition 3 600 m² in Opsa, Belarus
Investition 3 600 m²
Opsa, Belarus
Fläche 3 600 m²
Etagenzahl 3
Ein Angebot für Investoren.Ein einzigartiges Objekt im Herzen des Nationalparks Braslav Lake…
$99,500
