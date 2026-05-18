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Wohneigentum mit Garten kaufen in Oltusski sielski Saviet, Belarus

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häuser
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2 immobilienobjekte total found
in Oltus, Belarus
Oltus, Belarus
Fläche 52 m²
Los 9081. Teil des Hauses. OltushWeitere InformationenUnsere Kunden zahlen nicht für Agentur…
$12,500
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Haus in Zburaz, Belarus
Haus
Zburaz, Belarus
Fläche 156 m²
It is possible to purchase on credit!A cozy house for year-round living, with all amenities.…
$58,900
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Immobilienangaben in Oltusski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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