Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Oltusski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Garage

Wohnimmobilien mit Garage in Oltusski sielski Saviet, Belarus

;
häuser
7
2 immobilienobjekte total found
in Oltus, Belarus
Oltus, Belarus
Fläche 52 m²
Los 9081. Teil des Hauses. OltushWeitere InformationenUnsere Kunden zahlen nicht für Agentur…
$12,500
Eine Anfrage stellen
Haus in Zburaz, Belarus
Haus
Zburaz, Belarus
Fläche 156 m²
It is possible to purchase on credit!A cozy house for year-round living, with all amenities.…
$58,900
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Oltusski sielski Saviet, Belarus

mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen