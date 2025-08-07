Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Novakolasauski sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Novakolasauski sielski Saviet, Belarus

gewerbeimmobilien
4
Geschäft Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Geschäft 1 171 m² in Navakolasava, Belarus
Geschäft 1 171 m²
Navakolasava, Belarus
Fläche 1 171 m²
Etagenzahl 2
Ehemaliges Ladenhaus zum Verkauf. Es braucht Reparatur. Vertragsnummer mit der Agentur 622/1…
$45,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen