  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Niasvizski sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Produktion

Betriebsgebäude in Niasvizski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Produktion 941 m² in Niasvizski sielski Saviet, Belarus
Produktion 941 m²
Niasvizski sielski Saviet, Belarus
Fläche 941 m²
Stockwerk 1/2
Produktions- und Lagerstätten in Ferbovshchyna, Bezirk Nesvizh Ort: • Das Objekt befindet s…
$286,000
