Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Navasvierzanski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Navasvierzanski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Novy Svierzan, Belarus
Wohnung
Novy Svierzan, Belarus
Fläche 72 m²
Wir bieten Ihrer Aufmerksamkeit eine isolierte Wohnung in einem Haus mit einem Grundstück vo…
$6,300
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Navasvierzanski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen