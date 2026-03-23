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Häuser in Nawapolazk, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Nawapolazk, Belarus
Haus 3 Schlafzimmer
Nawapolazk, Belarus
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
Zu verkaufen ein Haus in einem malerischen Ort am Ufer des Sees mit seinem Zugang zu ihm.Das…
$102,000
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