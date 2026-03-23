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Gewerbeimmobilien in Nawapolazk, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 251 m² in Nawapolazk, Belarus
Gewerbefläche 251 m²
Nawapolazk, Belarus
Fläche 251 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf von multifunktionalen GebäudenAdresse: Vitebsk Region, Novopolotsk, Youth Street, 16…
$201,040
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