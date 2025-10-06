Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Navadvorski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Navadvorski sielski Saviet, Belarus

cottages
4
1 immobilienobjekt total found
Haus in Yelnitsa, Belarus
Haus
Yelnitsa, Belarus
Fläche 186 m²
$148,800
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
