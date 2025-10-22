Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Naracki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in Naracki sielski Saviet, Belarus

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 3 zimmer in Narach, Belarus
Doppelhaus 3 zimmer
Narach, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 1
$23,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Naracki sielski Saviet, Belarus

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen