  2. Belarus
  3. Naracanski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Naracanski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Naracanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Naracanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 35 m²
Ein tolles Haus zum Verkauf in Zenit Cardon! ❤️Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Land…
$6,900
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
Immobilienangaben in Naracanski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
Günstige
Luxuriös
