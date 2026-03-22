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Wohnungen in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Muchaviec, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Muchaviec, Belarus
Zimmer 2
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/2
Code 06326: Kauf dieser Immobilie - Sie zahlen die Agentur Provision nicht!2-Zimmer-Wohnung …
$25,800
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