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Wohnimmobilien in Mizevicki sielski Saviet, Belarus

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Mizevicy, Belarus
Haus
Mizevicy, Belarus
Fläche 49 m²
Am Anfang. Mizhevichi, das 15 km von Slonim entfernt liegt, wird ordentlich, stark, Holzhaus…
$7,500
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Haus in Mizevicy, Belarus
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Mizevicy, Belarus
Fläche 49 m²
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Immobilienangaben in Mizevicki sielski Saviet, Belarus

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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