Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Mirski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Herrenhaus

Mansions in Mirski sielski Saviet, Belarus

Herrenhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus 6 zimmer in Mir, Belarus
Herrenhaus 6 zimmer
Mir, Belarus
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 309 m²
Etagenzahl 2
Neue Hütte, 2 Etagen mit einem ausgebeuteten flachen Dach mit Blick auf das Mir Castle, das …
$900,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Mirski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen