Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Minskaja Woblasz
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Minskaja Woblasz, Belarus

Kalodziscanski sielski Saviet
3
9 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Haus 4 zimmer
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 4
Fläche 428 m²
$3,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Astrashitskagaradokski rural council, Belarus
Haus 6 zimmer
Astrashitskagaradokski rural council, Belarus
Zimmer 6
Fläche 530 m²
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 zimmer in Vialikaje Sciklieva, Belarus
Ferienhaus 5 zimmer
Vialikaje Sciklieva, Belarus
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 368 m²
Etagenzahl 2
Zur Miete ein geräumiges zweistöckiges Wohnhaus in Bolshaya Stiklevo, Moskovskaya str., 1 we…
$1,700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 zimmer in Apcak, Belarus
Ferienhaus 3 zimmer
Apcak, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 249 m²
Etagenzahl 2
Für Kenner moderner Architektur haben wir ein tolles Angebot! Einzigartiges Haus im skandina…
$1,700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 7 zimmer in Ozyaritska Slabadski rural council, Belarus
Ferienhaus 7 zimmer
Ozyaritska Slabadski rural council, Belarus
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Etagenzahl 2
Wunderschönes Ferienhaus zu vermieten: die perfekte Balance von Komfort und Komfort❤️ Zur Mi…
$1,800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 zimmer in Apcak, Belarus
Ferienhaus 3 zimmer
Apcak, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 249 m²
Etagenzahl 2
Für Kenner moderner Architektur haben wir ein tolles Angebot! Einzigartiges Haus im skandina…
$1,600
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus 10 zimmer in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Haus 10 zimmer
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 800 m²
Etagenzahl 3
Ein großes dreistöckiges Gebäude für 10 Zimmer in einem malerischen Ort wird gemietet - Kolo…
$3,900
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Herrenhaus 5 zimmer in Juchnauka, Belarus
Herrenhaus 5 zimmer
Juchnauka, Belarus
Zimmer 5
Fläche 370 m²
Stockwerk 1/2
Zur Langzeitmiete steht ein luxuriöses Ferienhaus mit Pool, Sauna, Grillplatz, Bankettsaal z…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Haus in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
A cozy house for rent in the picturesque corner of Kolodishchi! Looking for the perfect pla…
$1,199
pro Monat
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Minskaja Woblasz

cottages
Realting.com
Gehen