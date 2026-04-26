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Wohneigentum mit Garten kaufen in Minskaja Woblasz, Belarus

Maladsetschna
50
Baryssau
40
Kalodziscanski sielski Saviet
123
Baraulianski sielski Saviet
125
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127 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Fläche 421 m²
Ein sehr geräumiges Haus Ihrer Träume steht zum Verkauf!Wir präsentieren Ihnen ein luxuriöse…
$462,500
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Haus in Rakauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Rakauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 58 m²
Zu verkaufen ist ein 2-stöckiges Gartenhaus mit Grundstück in der S/T "Builder-59", nicht we…
$14,000
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Haus in Viasiejski sielski Saviet, Belarus
Haus
Viasiejski sielski Saviet, Belarus
Fläche 40 m²
Haus zum Verkauf in einem ruhigen gemütlichen Ort, das Dorf Kalita Slutsk Bezirk. Das Haus i…
$3,900
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AdriastarAdriastar
Ferienhaus in Ozyaritska Slabadski rural council, Belarus
Ferienhaus
Ozyaritska Slabadski rural council, Belarus
Fläche 810 m²
die Elitevilla 1100 m Q. in 15 km von Minsk an der leisen und malerischen Stelle. die Elit…
$475,000
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Haus in Apcak, Belarus
Haus
Apcak, Belarus
Fläche 154 m²
Bereit für den Dialog. Ausgezeichnete Option in der Nähe von Minsk in einem prestigeträchtig…
$61,900
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Haus in Navasiolkauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Navasiolkauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 31 m²
Zum Verkauf! Puhović Richtung! 50 km von MKAD!Gemütliches Gartenhaus für eine kleine Familie…
$10,000
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MontbelMontbel
Haus in Drazdy, Belarus
Haus
Drazdy, Belarus
Ein Haus zum Verkauf für ganzjährig leben.Das Haus hat Gas, Wasser, Kanalisation, gepflegte …
$39,900
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Ferienhaus in Pryvolny, Belarus
Ferienhaus
Pryvolny, Belarus
Fläche 285 m²
Zu verkaufen ist ein ausgezeichnetes 2-stöckiges Haus mit Keller und 2 Terrassen in unmittel…
$170,000
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Haus in Biazvierchavicy, Belarus
Haus
Biazvierchavicy, Belarus
Fläche 68 m²
Ein Wohnhaus zum Verkauf im Dorf Bezverkhovichi von Slutsk Bezirk, 5 km von Slutsk. Das Grun…
$27,000
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Ferienhaus in Ljuban, Belarus
Ferienhaus
Ljuban, Belarus
Fläche 175 m²
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit schickem Gebiet an der Adresse: ag. Sorochi, Energeti…
$90,000
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Haus 4 zimmer in Narach, Belarus
Haus 4 zimmer
Narach, Belarus
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 234 m²
Etagenzahl 3
Eine tolle Gelegenheit, Besitzer eines Hauses in der malerischen Agrostadt Naroch zu werden!…
$74,000
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Haus in Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 101 m²
Das Haus steht zum Verkauf in Plebantsy. "" Alle Kommunikationen. 20 Hektar, gibt es eine Ga…
$115,000
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Haus in Piarezyrski sielski Saviet, Belarus
Haus
Piarezyrski sielski Saviet, Belarus
Fläche 57 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Ferienhaus mit Möbeln in S/T Sharik. Von der Ringstraße 39 km, e…
$16,900
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Ferienhaus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 204 m²
Zum Verkauf eine neue schöne moderne energieeffiziente "Cottage-Shale" am Ufer des "Vyach Re…
$293,000
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Ferienhaus in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 164 m²
Zum Verkauf ein modernes schönes Haus mit einem Badekomplex im Dorf Lip Deck. Schöne Lage. …
$323,000
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Ferienhaus in Haradzishcha, Belarus
Ferienhaus
Haradzishcha, Belarus
Fläche 326 m²
Ein einzigartiges Projekt eines Hauses 5 km von der Moskauer Ringstraße ist im Dorf Gorodish…
$340,000
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Haus 4 zimmer in Skarynichy, Belarus
Haus 4 zimmer
Skarynichy, Belarus
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Etagenzahl 1
Ein Traum, ein Haus in der Nähe der Hauptstadt zu besitzen.Wir präsentieren Ihnen ein Haus, …
$119,000
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Haus in Piatryski, Belarus
Haus
Piatryski, Belarus
Fläche 40 m²
Haus zum Verkauf in ag. Petrishki 27 km von MKAD Molodechnen Richtung. Die asphaltierte Stra…
$95,000
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Haus in Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Haus
Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Fläche 46 m²
Ein kleines Ferienhaus wird 22 km von der Moskauer Ringstraße in der Myadel Richtung verkauf…
$11,000
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Ferienhaus in Lahojsk selsaviet, Belarus
Ferienhaus
Lahojsk selsaviet, Belarus
Fläche 297 m²
Das Konzept des Hauses ist eine stilvolle Alternative zu einer verkrampften Wohnung mit eine…
$114,900
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Haus in Uzdzienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Uzdzienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 114 m²
Agrostead mit 3 Häusern auf einem Grundstück von 12,8 Hektar in einem malerischen Ort mit Hä…
$71,500
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Haus in Lieskauka, Belarus
Haus
Lieskauka, Belarus
Fläche 163 m²
Zum Verkauf ein modernes und sehr gemütliches Haus mit allen Annehmlichkeiten.Das Haus befin…
Preis auf Anfrage
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Haus in Znamienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Znamienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 68 m²
Ein Haus zum Verkauf mit einem tollen Bad. Das Haus befindet sich in Borok, 20 km von Slutsk…
$9,200
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Haus in Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 61 m²
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus im / t "Tourist-Uzda", Deschensky Dorfrat, Uzden Bezirk, …
$13,500
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Haus in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 56 m²
Wir bieten den Kauf eines Dacha in einer / t "Montage-82", über die Straße von Ag. Petrishki…
$19,500
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Haus in Bucacinski sielski Saviet, Belarus
Haus
Bucacinski sielski Saviet, Belarus
Fläche 88 m²
Das Haus in einem ruhigen Wohndorf mit einem großen Zimmer 36 qm, einem großen Flur, einer g…
$4,900
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Haus in Karpavicy, Belarus
Haus
Karpavicy, Belarus
Fläche 75 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Vorort 3x-com Haus im malerischen Dorf Karpovichi, Vilei Bezirk.…
$15,800
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Haus in Viasiejski sielski Saviet, Belarus
Haus
Viasiejski sielski Saviet, Belarus
Fläche 40 m²
Haus zum Verkauf mit Annehmlichkeiten und Gasheizung. Im Haus, PVC-Fenster, Innentüren mdf, …
$24,000
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Haus in Pryvolny, Belarus
Haus
Pryvolny, Belarus
Fläche 233 m²
Zum Verkauf ein Landhaus in einem ökologisch sauberen Vorort von Minsk im Dorf Privolny nur …
$134,900
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Haus in Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Haus
Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Fläche 55 m²
Gemütliches Ferienhaus zum Verkauf in der Gartenpartnerschaft "Rainbow", im Stadtteil Dzerzh…
$19,900
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