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Wohnimmobilien mit Garage in Minskaja Woblasz, Belarus

Maladsetschna
50
Baryssau
40
Kalodziscanski sielski Saviet
123
Baraulianski sielski Saviet
125
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127 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Mikhanavichy, Belarus
Ferienhaus
Mikhanavichy, Belarus
Fläche 243 m²
Ein neues Haus steht zum Verkauf in Ag. Mikhanovichi, Minsk Region, Minsk Bezirk, Mikhanovic…
$160,000
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Haus in Scomyslicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Scomyslicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 187 m²
VIP-Baumwoll mit einem kompetenten Layout und einem fertigen Log-Bad, in Khodakovo, 15 Hekta…
$177,000
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Ferienhaus in Ozyaritska Slabadski rural council, Belarus
Ferienhaus
Ozyaritska Slabadski rural council, Belarus
Fläche 810 m²
die Elitevilla 1100 m Q. in 15 km von Minsk an der leisen und malerischen Stelle. die Elit…
$475,000
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AdriastarAdriastar
Doppelhaus 3 zimmer in Narach, Belarus
Doppelhaus 3 zimmer
Narach, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 1
$23,000
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Ferienhaus in Pryvolny, Belarus
Ferienhaus
Pryvolny, Belarus
Fläche 285 m²
Zu verkaufen ist ein ausgezeichnetes 2-stöckiges Haus mit Keller und 2 Terrassen in unmittel…
$170,000
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Ferienhaus in Ljuban, Belarus
Ferienhaus
Ljuban, Belarus
Fläche 175 m²
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit schickem Gebiet an der Adresse: ag. Sorochi, Energeti…
$90,000
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GrekodomGrekodom
Haus in Baryssau, Belarus
Haus
Baryssau, Belarus
Fläche 73 m²
Link zu Tik Tok Review Zum Verkauf ein gemütliches häufiges Haus in einem angelegten Zaliney…
$46,900
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Haus in Paplauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Paplauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 115 m²
Modernes Haus am Ufer des Flusses Berezina zum Angeln und entspannen in der Stille!Ruhiges m…
$90,000
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Ferienhaus in Chaciezyna, Belarus
Ferienhaus
Chaciezyna, Belarus
Fläche 367 m²
Ausgezeichnetes Angebot für diejenigen, die einen komfortablen und gemütlichen Aufenthalt in…
$230,000
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Haus 4 zimmer in Narach, Belarus
Haus 4 zimmer
Narach, Belarus
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 234 m²
Etagenzahl 3
Eine tolle Gelegenheit, Besitzer eines Hauses in der malerischen Agrostadt Naroch zu werden!…
$74,000
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Haus in Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 101 m²
Das Haus steht zum Verkauf in Plebantsy. "" Alle Kommunikationen. 20 Hektar, gibt es eine Ga…
$115,000
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Haus in Piarezyrski sielski Saviet, Belarus
Haus
Piarezyrski sielski Saviet, Belarus
Fläche 57 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Ferienhaus mit Möbeln in S/T Sharik. Von der Ringstraße 39 km, e…
$16,900
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Ferienhaus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 204 m²
Zum Verkauf eine neue schöne moderne energieeffiziente "Cottage-Shale" am Ufer des "Vyach Re…
$293,000
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Ferienhaus in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 164 m²
Zum Verkauf ein modernes schönes Haus mit einem Badekomplex im Dorf Lip Deck. Schöne Lage. …
$323,000
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Ferienhaus in Haradzishcha, Belarus
Ferienhaus
Haradzishcha, Belarus
Fläche 326 m²
Ein einzigartiges Projekt eines Hauses 5 km von der Moskauer Ringstraße ist im Dorf Gorodish…
$340,000
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Wohnung 3 zimmer in Naracki sielski Saviet, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Naracki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/1
$23,000
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Haus in Lieskauka, Belarus
Haus
Lieskauka, Belarus
Fläche 163 m²
Zum Verkauf ein modernes und sehr gemütliches Haus mit allen Annehmlichkeiten.Das Haus befin…
Preis auf Anfrage
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Haus in Bucacinski sielski Saviet, Belarus
Haus
Bucacinski sielski Saviet, Belarus
Fläche 88 m²
Das Haus in einem ruhigen Wohndorf mit einem großen Zimmer 36 qm, einem großen Flur, einer g…
$4,900
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Haus in Viasiejski sielski Saviet, Belarus
Haus
Viasiejski sielski Saviet, Belarus
Fläche 40 m²
Haus zum Verkauf mit Annehmlichkeiten und Gasheizung. Im Haus, PVC-Fenster, Innentüren mdf, …
$24,000
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Haus in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Zu verkaufen Wohn- und Gästehaus mit Sauna, 100% bereit. Vertragsnummer mit der Agentur 35/2…
$735,000
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Haus in Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Haus
Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Fläche 55 m²
Gemütliches Ferienhaus zum Verkauf in der Gartenpartnerschaft "Rainbow", im Stadtteil Dzerzh…
$19,900
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Haus in Marjaliva, Belarus
Haus
Marjaliva, Belarus
Fläche 330 m²
Gute Lage, nahe WaldReparaturen, Geräte, KaminNoch mehr in unserem Telegram Kanal @an7_estat…
$550,000
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Haus in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 43 m²
Dacha in der Nähe des Waldes in ST "Yubileynoe-1" in der Nähe des Dorfes Yukhnovka, 17 km vo…
$21,900
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Haus in Pleschtschanizy, Belarus
Haus
Pleschtschanizy, Belarus
Fläche 194 m²
Zu verkaufen Wohnhaus 194.4 m2 (Hauptgebäude unfertig) in Pleschenitsy, 52 km von der Moskau…
$36,000
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Haus in Lasanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Lasanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 151 m²
Ein Haus steht zum Verkauf für ganzjährig leben. Teilweise bereit zu leben. Shifers Dach. Da…
$35,000
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Haus in Jzufouski sielski Saviet, Belarus
Haus
Jzufouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 196 m²
Haus im Minsk Bezirk, Yuzufovsky S/S, Maslovici, 18 km von der Moskauer Ringstraße in der My…
$89,900
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Haus in Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Haus
Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Fläche 103 m²
Einzigartiges Angebot! Zwei Wohnungsbauten auf demselben GrundstückZwei Häuser auf einem Gru…
$139,900
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Haus in Zabalocki sielski Saviet, Belarus
Haus
Zabalocki sielski Saviet, Belarus
Fläche 115 m²
Ausgezeichnetes Landhaus für ganzjähriges Wohnen ST "Harvest-2002", mit der Möglichkeit der …
$53,500
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Ferienhaus in Schdanowitschy, Belarus
Ferienhaus
Schdanowitschy, Belarus
Fläche 452 m²
Ferienhaus zum Verkauf in Zhdanovichi. Gesamtfläche von 355.8 (SNB 451.6) m2 Wohnfläche -141…
$1,000,000
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Haus in Stankauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Stankauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 131 m²
Dieses Haus ist eine echte Oase für diejenigen, die Raum und Gemütlichkeit schätzen.Sie steh…
$84,500
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