Wohneigentum mit Garten kaufen in Minsk Region, Belarus

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Kalodziscanski sielski Saviet
123
Baraulianski sielski Saviet
125
Zdanovicki sielski Saviet
118
Papiarnianski sielski Saviet
83
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47 immobilienobjekte total found
Haus in Apcak, Belarus
Haus
Apcak, Belarus
Fläche 154 m²
Bereit für den Dialog. Ausgezeichnete Option in der Nähe von Minsk in einem prestigeträchtig…
$61,900
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Ferienhaus in Pryvolny, Belarus
Ferienhaus
Pryvolny, Belarus
Fläche 285 m²
Zu verkaufen ist ein ausgezeichnetes 2-stöckiges Haus mit Keller und 2 Terrassen in unmittel…
$170,000
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Haus in Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 101 m²
Das Haus steht zum Verkauf in Plebantsy. "" Alle Kommunikationen. 20 Hektar, gibt es eine Ga…
$115,000
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AdriastarAdriastar
Ferienhaus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 204 m²
Zum Verkauf eine neue schöne moderne energieeffiziente "Cottage-Shale" am Ufer des "Vyach Re…
$293,000
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Ferienhaus in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 164 m²
Zum Verkauf ein modernes schönes Haus mit einem Badekomplex im Dorf Lip Deck. Schöne Lage. …
$323,000
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Ferienhaus in Haradzishcha, Belarus
Ferienhaus
Haradzishcha, Belarus
Fläche 326 m²
Ein einzigartiges Projekt eines Hauses 5 km von der Moskauer Ringstraße ist im Dorf Gorodish…
$340,000
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GrekodomGrekodom
Haus 4 zimmer in Skarynichy, Belarus
Haus 4 zimmer
Skarynichy, Belarus
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Etagenzahl 1
Ein Traum, ein Haus in der Nähe der Hauptstadt zu besitzen.Wir präsentieren Ihnen ein Haus, …
$119,000
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Haus in Piatryski, Belarus
Haus
Piatryski, Belarus
Fläche 40 m²
Haus zum Verkauf in ag. Petrishki 27 km von MKAD Molodechnen Richtung. Die asphaltierte Stra…
$95,000
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Haus in Lieskauka, Belarus
Haus
Lieskauka, Belarus
Fläche 163 m²
Zum Verkauf ein modernes und sehr gemütliches Haus mit allen Annehmlichkeiten.Das Haus befin…
Preis auf Anfrage
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Haus in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 56 m²
Wir bieten den Kauf eines Dacha in einer / t "Montage-82", über die Straße von Ag. Petrishki…
$19,500
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Haus in Pryvolny, Belarus
Haus
Pryvolny, Belarus
Fläche 233 m²
Zum Verkauf ein Landhaus in einem ökologisch sauberen Vorort von Minsk im Dorf Privolny nur …
$134,900
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Haus in Marjaliva, Belarus
Haus
Marjaliva, Belarus
Fläche 330 m²
Gute Lage, nahe WaldReparaturen, Geräte, KaminNoch mehr in unserem Telegram Kanal @an7_estat…
$550,000
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Haus in Lasanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Lasanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 151 m²
Ein Haus steht zum Verkauf für ganzjährig leben. Teilweise bereit zu leben. Shifers Dach. Da…
$35,000
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Ferienhaus in Schdanowitschy, Belarus
Ferienhaus
Schdanowitschy, Belarus
Fläche 452 m²
Ferienhaus zum Verkauf in Zhdanovichi. Gesamtfläche von 355.8 (SNB 451.6) m2 Wohnfläche -141…
$1,000,000
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Ferienhaus in Schdanowitschy, Belarus
Ferienhaus
Schdanowitschy, Belarus
Fläche 347 m²
Verkauft bereit für Wohnen gemütliches Ferienhaus mit Möbeln in Zhdanovichi. Automatisches …
$288,000
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Haus in Chaciezynski sielski Saviet, Belarus
Haus
Chaciezynski sielski Saviet, Belarus
Fläche 81 m²
Zum Verkauf ein Ferienhaus mit Obstgarten in einer guten Gartenpartnerschaft. Das Haus befin…
$23,900
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Ferienhaus in Krupica, Belarus
Ferienhaus
Krupica, Belarus
Fläche 270 m²
Das Haus befindet sich in a.g. Das Korn des Viertels Minsk liegt 17 km von der Moskauer Ring…
$250,000
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Haus in Novy Dvor, Belarus
Haus
Novy Dvor, Belarus
Fläche 62 m²
Einzigartiges Angebot! Zum Verkauf ein Grundstück von 25 Hektar mit einem fertigen Haus nur …
$60,000
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Haus in Chaciezynski sielski Saviet, Belarus
Haus
Chaciezynski sielski Saviet, Belarus
Fläche 10 m²
Haus im Dorf Golovki, Central Street, nur 7 km von der Moskauer Ringstraße und 8 km von der …
$55,000
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Ferienhaus in Saslauje, Belarus
Ferienhaus
Saslauje, Belarus
Fläche 246 m²
Zum Verkauf ein schönes modernes Haus aus rotem Ziegel, isoliert und verputzt.d. ZaslavAusge…
$225,000
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Haus in Juchnauka, Belarus
Haus
Juchnauka, Belarus
Fläche 442 m²
$524,950
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Haus in Tarasava, Belarus
Haus
Tarasava, Belarus
Fläche 216 m²
Geräumiges zweistöckiges Haus zum Verkauf in einer ökologisch sauberen Gegend (D. Tarasovo, …
$375,000
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Haus in Barauljany, Belarus
Haus
Barauljany, Belarus
Fläche 321 m²
Haus zum Verkauf im Zentrum von Borovlyan!Die Verlegung des Hauses ist in 2 Steine (roter Zi…
$240,000
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Haus in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 44 m²
Gemütliches Ferienhaus zum Verkauf in St Veras-1, nur 20 km von der Moskauer Ringstraße entl…
$24,990
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Haus in Scomyslicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Scomyslicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 246 m²
Zum Verkauf Einfamilienhaus (Gas-Silikat-Block, Block + Ziegel) Wohnhaus in 3 km von MKAD (D…
$530,000
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Haus in Lasanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Lasanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 162 m²
Zu verkaufen ein Haus für ganzjährig leben in der Region Minsk, Molodechnenskoe z.B., Garten…
$89,000
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Haus in Sarsunski sielski Saviet, Belarus
Haus
Sarsunski sielski Saviet, Belarus
Fläche 69 m²
Ja. Chershuny, 35 km von MKAD (Molodechno oder Myadel Richtung) - Log House 1955 p. Das Bade…
$32,000
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Haus in Zdanovicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Zdanovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 72 m²
Es ist ein großes Haus zum Verkauf in der Nähe von Ag. Ratomka in fußläufiger Entfernung vom…
$28,000
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in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 38 m²
In 13 km Entfernung von Minsk, in der Nähe von Zaslavl, in fußläufiger Entfernung vom Stause…
$22,900
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Haus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Haus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 160 m²
Eine 5-minütige Fahrt von Minsk, im Frühling ST Zatsensky, wird 2-stöckiges Haus verkauft.Da…
$225,000
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