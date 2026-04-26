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Wohnimmobilien mit Garage in Minsk Region, Belarus

Kalodziscanski sielski Saviet
123
Baraulianski sielski Saviet
125
Zdanovicki sielski Saviet
118
Papiarnianski sielski Saviet
83
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44 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Mikhanavichy, Belarus
Ferienhaus
Mikhanavichy, Belarus
Fläche 243 m²
Ein neues Haus steht zum Verkauf in Ag. Mikhanovichi, Minsk Region, Minsk Bezirk, Mikhanovic…
$160,000
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Haus in Scomyslicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Scomyslicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 187 m²
VIP-Baumwoll mit einem kompetenten Layout und einem fertigen Log-Bad, in Khodakovo, 15 Hekta…
$177,000
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Ferienhaus in Pryvolny, Belarus
Ferienhaus
Pryvolny, Belarus
Fläche 285 m²
Zu verkaufen ist ein ausgezeichnetes 2-stöckiges Haus mit Keller und 2 Terrassen in unmittel…
$170,000
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AdriastarAdriastar
Ferienhaus in Chaciezyna, Belarus
Ferienhaus
Chaciezyna, Belarus
Fläche 367 m²
Ausgezeichnetes Angebot für diejenigen, die einen komfortablen und gemütlichen Aufenthalt in…
$230,000
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Haus in Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 101 m²
Das Haus steht zum Verkauf in Plebantsy. "" Alle Kommunikationen. 20 Hektar, gibt es eine Ga…
$115,000
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Ferienhaus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 204 m²
Zum Verkauf eine neue schöne moderne energieeffiziente "Cottage-Shale" am Ufer des "Vyach Re…
$293,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Ferienhaus in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 164 m²
Zum Verkauf ein modernes schönes Haus mit einem Badekomplex im Dorf Lip Deck. Schöne Lage. …
$323,000
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Ferienhaus in Haradzishcha, Belarus
Ferienhaus
Haradzishcha, Belarus
Fläche 326 m²
Ein einzigartiges Projekt eines Hauses 5 km von der Moskauer Ringstraße ist im Dorf Gorodish…
$340,000
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Haus in Lieskauka, Belarus
Haus
Lieskauka, Belarus
Fläche 163 m²
Zum Verkauf ein modernes und sehr gemütliches Haus mit allen Annehmlichkeiten.Das Haus befin…
Preis auf Anfrage
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Haus in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Zu verkaufen Wohn- und Gästehaus mit Sauna, 100% bereit. Vertragsnummer mit der Agentur 35/2…
$735,000
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Haus in Marjaliva, Belarus
Haus
Marjaliva, Belarus
Fläche 330 m²
Gute Lage, nahe WaldReparaturen, Geräte, KaminNoch mehr in unserem Telegram Kanal @an7_estat…
$550,000
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Haus in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 43 m²
Dacha in der Nähe des Waldes in ST "Yubileynoe-1" in der Nähe des Dorfes Yukhnovka, 17 km vo…
$21,900
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Haus in Lasanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Lasanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 151 m²
Ein Haus steht zum Verkauf für ganzjährig leben. Teilweise bereit zu leben. Shifers Dach. Da…
$35,000
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Haus in Jzufouski sielski Saviet, Belarus
Haus
Jzufouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 196 m²
Haus im Minsk Bezirk, Yuzufovsky S/S, Maslovici, 18 km von der Moskauer Ringstraße in der My…
$89,900
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Ferienhaus in Schdanowitschy, Belarus
Ferienhaus
Schdanowitschy, Belarus
Fläche 452 m²
Ferienhaus zum Verkauf in Zhdanovichi. Gesamtfläche von 355.8 (SNB 451.6) m2 Wohnfläche -141…
$1,000,000
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Ferienhaus in Schdanowitschy, Belarus
Ferienhaus
Schdanowitschy, Belarus
Fläche 347 m²
Verkauft bereit für Wohnen gemütliches Ferienhaus mit Möbeln in Zhdanovichi. Automatisches …
$288,000
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Ferienhaus in Krupica, Belarus
Ferienhaus
Krupica, Belarus
Fläche 270 m²
Das Haus befindet sich in a.g. Das Korn des Viertels Minsk liegt 17 km von der Moskauer Ring…
$250,000
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Haus in Novy Dvor, Belarus
Haus
Novy Dvor, Belarus
Fläche 62 m²
Einzigartiges Angebot! Zum Verkauf ein Grundstück von 25 Hektar mit einem fertigen Haus nur …
$60,000
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Ferienhaus in Ratamka, Belarus
Ferienhaus
Ratamka, Belarus
Fläche 257 m²
Wenn Sie in der Nähe von Minsk an einem umweltfreundlichen und schönen Ort wohnen, frische L…
$249,000
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Ferienhaus in Barauljany, Belarus
Ferienhaus
Barauljany, Belarus
Fläche 340 m²
Geräumiges Wohnhaus mit Designer-Reparaturen und komplette Ausrüstung auf einem Grundstück v…
$449,000
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Haus in Lasanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Lasanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 51 m²
Müde vom Trubel der Stadt? Träumen Sie von einem Ort, an dem Sie Probleme vergessen und jede…
$20,000
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Haus in Tarasava, Belarus
Haus
Tarasava, Belarus
Fläche 216 m²
Geräumiges zweistöckiges Haus zum Verkauf in einer ökologisch sauberen Gegend (D. Tarasovo, …
$375,000
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Haus in Barauljany, Belarus
Haus
Barauljany, Belarus
Fläche 321 m²
Haus zum Verkauf im Zentrum von Borovlyan!Die Verlegung des Hauses ist in 2 Steine (roter Zi…
$240,000
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Ferienhaus in Astrashitskagaradokski rural council, Belarus
Ferienhaus
Astrashitskagaradokski rural council, Belarus
Zum Verkauf ein Ferienhaus mit Pool im Keller in einem malerischen Ort mit Blick auf den See…
$330,000
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Haus in Zdanovicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Zdanovicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 72 m²
Es ist ein großes Haus zum Verkauf in der Nähe von Ag. Ratomka in fußläufiger Entfernung vom…
$28,000
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in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 38 m²
In 13 km Entfernung von Minsk, in der Nähe von Zaslavl, in fußläufiger Entfernung vom Stause…
$22,900
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Ferienhaus in Astrashitskagaradokski rural council, Belarus
Ferienhaus
Astrashitskagaradokski rural council, Belarus
Fläche 290 m²
✅ Cozy house in the village of Galitsa: make your dream of country life come true! We invite…
$420,000
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Haus in Sarsunski sielski Saviet, Belarus
Haus
Sarsunski sielski Saviet, Belarus
Fläche 95 m²
Wohnhaus zum Verkauf im Dorf Shchedrovshchyna von Minsk, 33 km von Minsk, Molodechny Richtun…
$15,000
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Ferienhaus in Astrashitskagaradokski rural council, Belarus
Ferienhaus
Astrashitskagaradokski rural council, Belarus
Fläche 159 m²
Das Haus und das Grundstück sind komplett bereit zum Leben, Reparaturen in ausgezeichnetem Z…
$250,000
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Ferienhaus in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 170 m²
Modernes Chalethaus (170 m2) in Kolodishchi (8 km von Minsk): StadtInfrastruktur neben + 18 …
$270,000
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