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Business zum Verkauf in Minsk Region, Belarus

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Fertiges Geschäft 2 273 m² in Valiarjanava, Belarus
Fertiges Geschäft 2 273 m²
Valiarjanava, Belarus
Fläche 2 273 m²
Stockwerk 2/4
Tennisplätze zum Verkauf in ValerianovoAdresse: Minsky District, Borovlyansky S/S, Valeryano…
$3,41M
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