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Wohnungen mit Terrasse in Minsk Region, Belarus

Baraulianski sielski Saviet
60
Kalodziscanski sielski Saviet
28
Sienicki sielski Saviet
20
Zdanovicki sielski Saviet
19
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 5/5
✨ Grüner Hafen. Quartier von Mountain CreekEs ist nicht nur eine Wohnung, es ist eine schöne…
$145,862
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Eigenschaftstypen in Minsk Region

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Minsk Region, Belarus

mit Garage
mit Garten
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Günstige
Luxuriös
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