Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Minsk Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Golfplatz

Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Minsk Region, Belarus

Baraulianski sielski Saviet
60
Kalodziscanski sielski Saviet
28
Sienicki sielski Saviet
20
Zdanovicki sielski Saviet
19
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 3/7
✅ Wir helfen Ihnen, Ihre Immobilie zu einem echten, gewünschten Preis zu verkaufen.💫 Und wir…
$89,414
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Minsk Region

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Minsk Region, Belarus

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen