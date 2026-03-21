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Büroräumen in Michanavicki sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Büro 3 662 m² in Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Büro 3 662 m²
Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 3 662 m²
Etagenzahl 1
Einzelhandelsräume, Lager ag. Mikhanovichi Gesamtfläche: 3661.9 m2 Grundstücke (proman…
$1,59M
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