Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Michanavicki sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Michanavicki sielski Saviet, Belarus

4 immobilienobjekte total found
Produktion 92 m² in Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Produktion 92 m²
Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 7
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Das Ladengebäude mit einer Fläche von 92.1 m2 ist zu verkaufen, an der Adresse: Minski Bezir…
$30,000
Eine Anfrage stellen
Büro 3 662 m² in Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Büro 3 662 m²
Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 3 662 m²
Etagenzahl 1
Einzelhandelsräume, Lager ag. Mikhanovichi Gesamtfläche: 3661.9 m2 Grundstücke (proman…
$1,59M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 3 662 m² in Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 3 662 m²
Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 3 662 m²
Etagenzahl 1
Gewerberäume, Lager Ja. Mihanovichi Gesamtfläche: 3661.9 m2 Grundstücke (Recht auf Dauernutz…
$1,59M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Lager 1 815 m² in Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Lager 1 815 m²
Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 1
Fläche 1 815 m²
Etagenzahl 1
We bring to your attention a warehouse complex located at: Minsk district, M-1, 348 km, 1. …
$1,07M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen