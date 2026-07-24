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Geschäft 1 610 m² in Miasocki sielski Saviet, Belarus
Geschäft 1 610 m²
Miasocki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 51
Fläche 1 610 m²
Stockwerk 1/3
Gebäude zum Verkauf im Erholungszentrum in der Nähe von Molodechno ❤️ Ein Wohngebäude (Haush…
$117,610
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