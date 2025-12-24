Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Miasocki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Miasocki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Vyviery, Belarus
Wohnung 4 zimmer
Vyviery, Belarus
Zimmer 4
Fläche 169 m²
Stockwerk 2/2
Wohnung in einem Blockhaus 168,9 m2, 6 km von Molodechno ❤️Geräumiges Apartment in einem Blo…
$82,900
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
