  2. Belarus
  3. Malaryta District
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Malaryta District, Belarus

Carnianski sielski Saviet
9
Malaryta
8
Vielikarycki sielski Saviet
5
Chacislauski sielski Saviet
4
1 immobilienobjekt total found
Haus in Zburaz, Belarus
Haus
Zburaz, Belarus
Fläche 156 m²
Sie können es auf Kredit kaufen! Gemütliches Haus für ganzjährig leben, mit allen Annehmlich…
$58,900
