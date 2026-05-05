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Wohnimmobilien mit Garage in Maladsetschna, Belarus

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5 immobilienobjekte total found
in Maladsetschna, Belarus
Maladsetschna, Belarus
Fläche 67 m²
Halbes Haus in Molodechno in der Nähe des alten Platzes ❤️Zum Verkauf ein halbes gemütliches…
$32,000
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Haus in Maladsetschna, Belarus
Haus
Maladsetschna, Belarus
Fläche 132 m²
Großes Doppelhaus in Molodechno Betrachten Sie die Möglichkeit, für eine Wohnung in Molodech…
$105,000
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Haus in Maladsetschna, Belarus
Haus
Maladsetschna, Belarus
Fläche 110 m²
Haus 110 m2, 2 Stockwerke, Bad, Garage, 9 Hektar, Asphalt ❤️Ein gemütliches Zwei-Level-Log-H…
$75,000
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in Maladsetschna, Belarus
Maladsetschna, Belarus
Fläche 87 m²
Halbes Haus mit Grundstück und Garage ❤️ Das halbe Haus mit eigenem Check-in. Adresse: G. Mo…
$34,900
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Ferienhaus in Maladsetschna, Belarus
Ferienhaus
Maladsetschna, Belarus
Fläche 300 m²
$135,000
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Immobilienangaben in Maladsetschna, Belarus

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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