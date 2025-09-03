Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Maladsetschna
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Maladsetschna, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Büro 2 487 m² in Maladsetschna, Belarus
Büro 2 487 m²
Maladsetschna, Belarus
Fläche 2 487 m²
Etagenzahl 1
Lager in Molodechno, V. Gostinets str., 31AFläche: 2,486,9 m2Zweck: Das Gebäude ist speziali…
$870,415
