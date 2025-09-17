Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Lyscycki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Lyscycki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Lyscycki sielski Saviet, Belarus
Haus
Lyscycki sielski Saviet, Belarus
Fläche 47 m²
Facility Code 16525: Wir arbeiten für den Eigentümer! Kauf dieser Immobilie - Sie zahlen kei…
$13,990
Immobilienangaben in Lyscycki sielski Saviet, Belarus

