Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Liaskavicki sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Miethaus

Mehrfamilienhäuser in Liaskavicki sielski Saviet, Belarus

Miethaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Miethaus 172 m² in Liaskavicki sielski Saviet, Belarus
Miethaus 172 m²
Liaskavicki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 8
Schlafräume 8
Fläche 172 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren uns zum Verkauf ein einzigartiges Investment Los: ein Grundstück mit einem …
$19,800
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen