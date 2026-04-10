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Gewerbeimmobilien in Luhavaslabadski sielski Saviet, Belarus

3 immobilienobjekte total found
Büro 4 984 m² in Luhavaslabadski sielski Saviet, Belarus
Büro 4 984 m²
Luhavaslabadski sielski Saviet, Belarus
Fläche 4 984 m²
Stockwerk 1/1
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$39,531
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Gewerbefläche 4 984 m² in Luhavaslabadski sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 4 984 m²
Luhavaslabadski sielski Saviet, Belarus
Fläche 4 984 m²
Stockwerk 1/1
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Lager 4 984 m² in Luhavaslabadski sielski Saviet, Belarus
Lager 4 984 m²
Luhavaslabadski sielski Saviet, Belarus
Fläche 4 984 m²
Stockwerk 1/1
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